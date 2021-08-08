Son dakika gündem: Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
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Son dakika gündem: Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor

Son dakika gündem: Aydın'daki orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Yatağan ilçesi ile Aydın'ın Çine ilçesinde devam eden orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Yatağan ilçesinden Çine'nin Akçaova Mahallesi'ne ulaşan ve rüzgarın etkisiyle yeniden Yatağan ilçesine yönelen orman yangınını söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor.

Sarp arazide devam eden yangına Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi güçlükle sürüyor. Çalışmalara gönüllü vatandaşlarla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Özel Riskli Arama Servisinden 200 kişilik ekip de katkı sunuyor.

Bölgede 6 Ağustos Cuma günü öğleden sonra yangın çıkmış, ilk belirlemelere göre 500 hektar alan zarar görmüş, 6 mahallenin belirli bölümleri tahliye edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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