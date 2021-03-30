Son dakika gündem: Aydın'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Son dakika gündem haberi: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması kapsamında, Aydın'da yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy '30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz' uygulaması kapsamında, Aydın'da yaya geçidine kırmızı çizgi çizdi.

İçişleri Bakanlığının '30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz' uygulaması kapsamında tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da yaya geçitlerine kırmızı çizgiler çizildi. Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen programa İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil'de katıldı.

Bakan Yardımcısı Erdil ve Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin en işlek bulvarı olan Adnan Menderes Bulvarı üzerinde bulunan yaya geçitlerine çekilen kırmızı çizgileri inceleyerek vatandaşları bilgilendir. Trafik polisi yeleği giyen Bakan Yardımcısı Erdil ve Aydın Valisi Aksoy, yaya geçidindeki çizgiyi kırmızıya boyadı. 'YAYALARIN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ'Aydın Valisi Hüseyin Aksoy programda yaptığı konuşmada, sürücülerin yayalar konusunda dikkat etmesi gerektiğine vurgu yaparak, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da böyle bir çalışmanın içinde yer alıyoruz. Özellikle İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun 2019 yılından sonra trafikle ilgili başlatmış olduğu birçok kampanya ve çalışmalarla sonrasında bu yıl da Türkiye genelinde olduğu gibi Aydın'da da kırmızı çizgimizi çektik. Öncelik yayanındır. Yayaların güvenliği her şeyden önemli. Sürücülerimizin bu konuya dikkatinin çekilmesi ve daha duyarlı bir hale gelmesi bakımından böyle bir çalışma gerçekleştirdik. Trafik kazalarında önemli ölçüde düşüş var. Temennimiz bunları en asgari seviyelere düşürmek. Sürücülerimizin yaya geçitlerinde daha dikkatli olması amacıyla bugün yapmış olduğumuz bu çalışmanın toplumun bütün kesimlerince kanıksanmasına ve daha duyarlı hale gelinmesine katkı sunmasını diliyorum" dedi.'YAYA ÖLÜMLERİNDE AZALMA VAR'İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil etkinlikte yaptığı açıklamada, son 3 yıl içerisinde yapılan çalışmaların netice verdiğini, ölümcül trafik kazalarında yüzde 30.8'lik bir iyileşme olduğunu ve yaya ölümleri yüzde 30.8 oranında azaldığının altını çizerek, "Biz İçişleri Bakanlığı olarak ülkenin dört bir yanında birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz. Amacımız kırmızı çizgimizi oluşturmak. 2017 yılından bu yana özellikle trafik kazalarına ilişkin iyileştirmeleri sağlamak için, İçişleri bakanlığı olarak ciddi bir performans ortaya koyduk. Burada amacımız farkındalık oluşturmak, vatandaşın dikkatini çekmek ve trafik kazalarını azaltmak geçtiğimiz 3 yıl içerisinde bunlar ile ilgili yapılan çalışmalar neticesini veriyor. Ölümcül trafik kazalarında yüzde 30.8'lik bir iyileşme oldu ve yaya ölümleri yüzde 30.8 oranında azaldı. Bununla birlikte yaralamalı trafik kazalarında da yüzde 25 oranında iyileşme oldu. Yine bu süre içerisinde Dünya ortalamasında Türkiye çok gerilerdeyken yani 100 bin kişide trafik kazalarında ölen sayısı oranı 13.4, 2020 yılında bu 5.8'e indi ve yüzde 50'den fazla iyileşme oldu. Bu Avrupa ortalamasına yakın bir rakam" diye konuştu.'ANALİZLERİ BİLİMSEL OLARAK ÖLÇÜYORUZ'Bakan Yardımcısı Erdil ayrıca, "Bu kampanya aslında aile içerisinde çocukları ve aile bireylerini daha yüksek bir duyarlılıkla trafik kazalarına ve kurallarına yönelik önlem ve tedbir almak noktasında çok önemli katkılar sağlamıştır. Bunun etki analizlerini biz bilimsel olarak ölçüyoruz. Nitekim elde ettiğimiz rakamlarda da bu gözüküyor. Bugün de yine ülkenin dört bir yanında bakanlık olarak, kırmızı çizgi çizerek önceliğin yayada olduğu bir trafik düzenini ülkede yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Bunda da başarılı olacağımıza inanıyoruz" dedi.Programa ayrıca, Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Mesut İnan ile İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş da katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM