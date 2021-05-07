Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
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Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Avcılar'da kapalı olması gereken bir kafede yapılan denetimde sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi bulunurken, işyerinde ruhsatsız 4 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında Avcılar'da kapalı olması gereken bir kafede yapılan denetimde sosyal mesafe kuralına uymayan 7 kişi bulunurken, işyerinde ruhsatsız 4 pompalı av tüfeği ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 6 bin 136 Sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındası Kanun'a muhalefet edenlerle mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada Firuzköy Mahallesi'nde bir kafede denetim yaptı. Koronavirüs önlemleri kapsamında kapalı olması gereken kafede sosyal mesafe kurallarına aykırı biçimde oturan 7 kişi olduğu tespit edildi. Savcılıktan alınan izin doğrultusunda yapılan aramalarda ruhsatsız pompalı 4 av tüfeği, bu tüfeklere ait 8 şarjör ve 34 kartuş ele geçirildi. Polis kamerası ile görüntülenen operasyonda kafede bulunan 7 kişiye bin 593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan toplam 24 bin 283 TL idari para cezası kesildi. Ruhsatsız olduğu belirlenen işyeri mühürlenirken, işyeri sahibi R.C. (47) hakkında 6 bin 136 Sayılı Kanuna Muhalefet adli işlem yapıldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ
Son dakika haber | AVCILAR'DA KAPALI OLMASI GEREKEN KAFEYE BASKIN KAMERADA 4 RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ DE ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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