ARDA TURAN'IN DAVASI TANIK BURAK YILMAZ'IN DİNLENMESİ İÇİN ERTELENDİ

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Arda Turan ve şikayetçi Özlem Ada Şahin katılmadılar. Tarafları avukatları temsil etti. Hakim, ilk celse tanık olarak çağrılan milli futbolcu Burak Yılmaz'a çıkarılan tebligatın geri döndüğünü tutanağa yazdırdı. Bunun üzerine söz alan Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, Burak Yılmaz'ın Fransa'da bir takımda oynadığını, Ekim ayında milli maça seçilirse Türkiye'ye geleceğini belirtti. Avukat Dede, Türkiye'ye gelmesi halinde Burak Yılmaz'ı hazır edeceklerini söyleyerek süre talep etti. Özlem Ada Şahin'in avukatı ise tanık olarak gösterilen Onur Ürkmez için tebligat çıkarılmasını talep etti.

BİR TANIĞA ZORLA GETİRME

OLAYIN GEÇMİŞİ

İSTİNAF MAHKEMESİ KARARI BOZDU

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