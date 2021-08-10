Son dakika gündem: Antalyalı besicilerin sürüleri yaylaya çıkınca yangınından kurtuldu

Son dakika haberler: Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yörüklerin, yaz dönemini geçirmek için her yıl geldikleri Konya'nın yaylaları, küçükbaş hayvanlarının da yangından kurtuluşu oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşayan yörüklerin, yaz dönemini geçirmek için her yıl geldikleri Konya'nın yaylaları, küçükbaş hayvanlarının da yangından kurtuluşu oldu.

Manavgat'ın Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Ömer Coşkun, AA muhabirine, ata mesleği olan hayvancılığı çocukluk yıllarından beri yaptıklarını söyledi.

İlkbaharda keçileri ve ailesi ile Konya'nın Beyşehir ilçesindeki yaylalara göç ettiklerini ifade eden Coşkun, şöyle konuştu:

"Buraya gelmeseydik, orada kalsaydık biz de yanacaktık. Şimdi küçükbaş hayvanlarımızın olduğu yer yandı, hiçbir yer, hiçbir şeyimiz kalmadı. Oradaki kışladığımız ağılımız da yandı, orada olsaydık buradaki küçükbaş hayvanlarımız da ve belki de arabalarımız da yanacaktı. Burada olmamamızdan dolayı küçükbaş hayvanlarımızın yanı sıra, araçlarımız da kurtuldu. Bizim gibi hayvanları buradaki yaylalarda olanların da Manavgat'taki yerleri yanmış durumda. Çok kişi var böyle. Kara kara dönüşte ne yapacağımızı şimdiden düşünüyoruz ama, devletimiz oradaki zararları karşılayacağını söylüyor, Allah zeval vermesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar