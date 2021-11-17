Son dakika gündem: Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Antalya'da babasının darbettiği öne sürülen bebeğin cenazesi annesine teslim edildi

Son dakika haberi: Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi annesi tarafından teslim alındı.

ORTA, ÇANKIRI (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının darbetmesi sonucu öldüğü öne sürülen 3 aylık bebeğin cenazesi annesi tarafından teslim alındı.

Orta Mahalle'de babası Mustafa G'nin darbetmesi sonucu yaşamını yitirdiği iddia edilen 3 aylık Elif Ada bebeğin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsi işleminin ardından annesi Beyza Nur Erol'a verildi.

Anne Erol'un gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

Cenazenin Serik'te toprağa verileceği öğrenildi.

Beyza Nur Erol'un, 3 aylık bebeği Elif Ada'nın nefes almadığını fark ederek haber verdiği sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü belirlemişti.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Serik Devlet Hastanesi morguna kaldırılan bebeğin kafasında ve alnında darp izlerinin tespit edilmesi üzerine cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderilmişti.

Bu sırada anne Erol, İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek birlikte yaşadığı Elif Ada'nın babası Mustafa G'nin, kızını darbederek öldürdüğü iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

Antalya'da babası tarafından darbedildiği öne sürülen 3 aylık bebek hayatını kaybetti

 Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

Yaptığı kaza sonrası hüngür hüngür ağladı: Bu canlar bana emanetti, nasıl tehlikeye attım

 'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

'PANDEMİ ÖDEMESİ' DİYE KANDI, 3 BİN 600 LİRA KAPTIRDI

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title