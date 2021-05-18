Son dakika gündem: Afyonkarahisar'da şehit aileleri, CHP'li Tekin ve Çiçek'in "HDP'ye bakanlık verilebileceği" sözlerine tepki gösterdi

Son dakika haber: Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceği" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Afyonkarahisar Şube Başkanı Emre Öztürk, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ile eski CHP İstanbul Milletvekili Dursun Çiçek'in "CHP ya da Millet İttifakı iktidarında HDP'ye bakanlık verilebileceği" yönündeki sözlerine tepki gösterdi.

Öztürk, şehit aileleriyle dernek binasında düzenlediği basın açıklamasında, Tekin ve Çiçek'in ifadelerinin, vatanın bölünmez bütünlüğü için canlarını feda eden şehitlerin kemiklerini sızlattığını belirtti.

Açıklamanın şehit ailelerini de derinden etkilediğini dile getiren Öztürk, şöyle konuştu:

"Kim terör örgütü seviciliği yapıyorsa, kim kapalı kapılar ardında pazarlık yapıyorsa, başta şehit ailelerimiz ve gazilerimiz olmak üzere bu kişilere ve temsilcilerine haklarımızı helal etmiyoruz. Terörden beslenen PKK ve uzantıları ile tüm devlet düşmanlarını şiddetle kınıyor ve lanetliyoruz. Hiçbir siyasi partide de terör sevici istemiyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz