Son Dakika | Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon 5 gözaltı
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Son Dakika | Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon 5 gözaltı

30.10.2020 07:16 | Son Güncelleme: 30.10.2020 07:26
Son Dakika | Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon 5 gözaltı

Son dakika habere göre Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon 5 gözaltı ADANA'da terör örgütü PKK'ya yardım ve işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen 5 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü PKK'ya operasyon 5 gözaltı
ADANA'da terör örgütü PKK'ya yardım ve işbirliği içerisinde olduğu öne sürülen 5 kişi, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Terör örgütü PKK'nın faaliyetlerini deşifre etme ve engellemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde örgüt ile işbirliği içerisinde olduğu şüphesiyle 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından belirlenen adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. TEM ve Özel Harekat timlerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri evlerde arama yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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