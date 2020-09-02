Son dakika gündem: ADANA Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı
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Son dakika gündem: ADANA Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı

Son dakika habere göre Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtıADANA'da hastane önünde kavga eden alkollü iki kardeşi ayıran güvenlik görevlileri, yakınlarını arayıp evlerine gitmelerini sağladı.

02.09.2020 08:48 | Son Güncelleme: 02.09.2020 08:54

Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı

ADANA'da hastane önünde kavga eden alkollü iki kardeşi ayıran güvenlik görevlileri, yakınlarını arayıp evlerine gitmelerini sağladı. Eve gittikten sonra kavga etmeye devam eden iki kardeşin amcası hastaneye giderek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı iddia edildi.

Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede çay ocağı işlettikleri öğrenilen ve isimleri açıklanmayan alkollü 2 kardeş, hastane girişi önünde kavga etmeye başladı. Hastanenin güvenlik görevlileri, iki kardeşi ayırarak evlerine gitmelerini söyledikten sonra yakınlarını arayıp durumu haber verdi. Kardeşlerin eve gittikten sonra kavga etmeye devam ettiği iddia edildi.

'NEDEN EVE GÖNDERDİNİZ?'

Daha sonra kardeşlerin amcası, tabancayla hastane önüne gelerek, "Bunları neden eve gönderdiniz? Evde bizim başımıza bela ettiniz" dedikten sonra güvenlik görevlilerine ateş açtığı öne sürüldü. Tabancadan çıkan mermiler, olayla ilgisi bulunmayan bilgi işlem görevlisi Bedirhan S.'nin karnına ve hasta yakını Fahriye M.'nin bacağına isabet etti. Şüpheli amca olay yerinden kaçarken, yaralılar hastane çalışanları tarafından acil serviste tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.

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Son dakika gündem: ADANA Alkollü yeğenlerinin kavgasını ayırıp, eve gönderen güvenlik görevlilerine ateş açtı

Kaynak: DHA

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