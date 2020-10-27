Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması

27.10.2020 01:01 | Son Güncelleme: 27.10.2020 01:04
Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması

Son dakika gündem haberi... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki terör eylemine ilişkin, "Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Güvenlik güçlerimiz her zamanki gibi bugün de huzurumuza kasteden hainlerin emellerini kursaklarında bırakmıştır. Türkiye büyüktür, dosta ve düşmana hak ettikleri şekilde davranır. İskenderun'umuza geçmiş olsun. Rabbim, ülkemizi ve terörle mücadele eden kahramanlarımızı korusun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Süleyman Soylu Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Hülya Avşar Hakan Taşıyan Aras Bulut İynemli
Spor Okan Buruk Eddie Newton Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Sabah Hatay Fransa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Adalet Bakanı Gül'den Hatay'daki terör eylemiyle ilgili açıklama Açıklaması - Hatay
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.10.2020 01:04:29. #1.14#
title