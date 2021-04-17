Son dakika gündem: ABD'de son 1 ayda toplu silahlı saldırılarda 70'ten fazla kişi hayatını kaybetti

Son dakika gündem haberi: Silahlı saldırıların gündemden düşmediği ABD'de son 1 ayda meydana gelen 45 toplu silahlı saldırıda 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Silahlı saldırıların gündemden düşmediği ABD'de son 1 ayda meydana gelen 45 toplu silahlı saldırıda 70'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'de silahlı saldırılarla ilgili olayları takip edip derleyen "Silahlı Şiddet Arşivi" (GVA) adlı kuruluşun verileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen ülkedeki silahlı saldırıların hız kesmediğini ortaya koydu.

2021 başından bu yana 150'ye yakın toplu silahlı saldırının (saldırgan hariç en az 4 kişinin vurulduğu silahlı saldırılar) rapor edildiği ABD'de son 1 aylık süre içinde 45 toplu silahlı saldırı yaşandığı kayda geçti. Bu saldırılarda en az 72 kişi hayatını kaybederken, 100'den fazla kişi de yaralandı.

ABD Başkanı Joe Biden, silah alımlarına kısıtlama getirecek yeni düzenlemelerin Kongre'den geçmesi çağrısında bulunurken, Kongre'de ise bu yönde bir yasal düzenleme yapılmasının zor olduğu belirtiliyor.

2019'da 417 toplu silahlı saldırının yaşandığı ülkede geçen yıl ise 600'den fazla saldırı kayıtlara geçmişti.

Son 1 ayda öne çıkan saldırılar

15 Nisan: Indianapolis (Indiana), 8 ölü

7 Nisan: Rock Hill (Güney Carolina), 6 ölü

3 Nisan: Allen (Texas), 4 ölü

31 Mart: Orange (California), 4 ölü

28 Mart: Essex (Maryland), 4 ölü

22 Mart: Boulder (Colorado), 10 ölü

16 Mart: Atlanta (Georgia), 8 ölü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Çopur