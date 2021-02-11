15 ilde düzenlenen fetö operasyonu: 18 şüpheli adliyeye sevk edildi

İSTANBUL merkezli 15 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) operasyonunda gözaltına alınan 33 şüpheliden 18'i Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2006 - 2014 yılları arasında 780 Hava Harp Okulu öğrencisine kötü davranarak ve işkence ederek okuldan ayrılmasına neden olduğu iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 33 şüpheliden 18'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 18 şüphelinin savcılıktaki işlemleri sürüyor. Diğer şüphelilerin de yarın adliyeye getirilmesi bekleniyor.

NE OLMUŞTU?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı 2006 - 2014 yılları arasında 780 Hava Harp Okulu öğrencisine kötü davranarak ve işkence ederek okuldan ayrılmasına neden olduğu iddiasına ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında geçtiğimiz Salı günü 15 ilde "Vefa operasyonu" düzenlemiş, 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 33 şüpheli de yakalanmıştı. Şüphelilerin, örgüt mensubu olmayan öğrencileri saatlerce güneşin altında yerde süründürdüğü, saatlerce cansız nesnelere selam verdirdiği, saatlerce Çin oturuşu yaptırdığı ve öğrencilere mezun edilmeyeceklerinin kendilerine her fırsatta ifade edilmesi suretiyle okuldan ayrılmalarına neden oldukları iddia edilmişti. Öte yandan şüphelilerin önemli bir kısmının 15 Temmuz darbe girişimine katıldığı ya da "FETÖ üyesi olmak" suçunda soruşturma geçirdikleri öğrenilmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı