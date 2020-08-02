Son dakika güncel: Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2)
Son dakika güncel haberine göre ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAydın'ın Çine ilçesinde dün başlayarak, Muğla'nın Yatağan ilçesine de sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangını, bugün öğle saatlerinde söndürüldü.
02.08.2020 15:57 | Son Güncelleme: 02.08.2020 16:00
ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ
Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayarak, Muğla'nın Yatağan ilçesine de sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangını, bugün öğle saatlerinde söndürüldü. 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 kişilik personelle karadan müdahale edilerek, kontrol atına alınan yangında 20 hektarlık kızılçam alanın zarar gördüğü bildirildi.
Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla),
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: DHA