Son dakika güncel: Gökbel Dağı'ndaki yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor (2) Son dakika güncel haberine göre ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜAydın'ın Çine ilçesinde dün başlayarak, Muğla'nın Yatağan ilçesine de sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangını, bugün öğle saatlerinde söndürüldü.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ Aydın'ın Çine ilçesinde dün başlayarak, Muğla'nın Yatağan ilçesine de sıçrayan Gökbel Dağı'ndaki orman yangını, bugün öğle saatlerinde söndürüldü. 8 helikopter ve 2 uçak ile havadan, 59 arazöz, 13 su tankeri, 9 iş makinesi ve 250 kişilik personelle karadan müdahale edilerek, kontrol atına alınan yangında 20 hektarlık kızılçam alanın zarar gördüğü bildirildi. Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla),

Kaynak: DHA