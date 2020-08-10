Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir
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Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir

Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Sevr Anlaşması'nın 100. yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Sevr Anlaşması'nda işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu belirtilen bakanlık açıklamasında, "Ermenistan barışın önündeki tek engeldir" denildi.

10.08.2020 22:17 | Son Güncelleme: 10.08.2020 22:50

Dışişleri Bakanlığı Ermenistan'ın Sevr Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle yaptığı açıklamalara ilişkin, "10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır" ifadelerini kullandı.

"YÜCE TÜRK MİLLETİ, SEVR'İ YIRTIP TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE ATMIŞTIR"

Dışişleri Bakanlığı, Sevr Anlaşması'nın 100'üncü yıl dönümü nedeniyle Ermenistan'ın yaptığı açıklamalara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Birinci Dünya Savaşı sonunda vatanımızı parçalayarak, bağımsızlık ve egemenliğimizi sona erdirmeyi amaçlayan 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması, işgal ve imha planlarının hayasızca ortaya konduğu bir ibret vesikasıdır. Yüce Türk milleti kahramanca yürüttüğü Kurtuluş Savaşı'ndan sonra 24 Temmuz 1923 tarihinde imzaladığı Lozan Barış Antlaşması ile Sevr'i yırtıp tarihin çöplüğüne atmıştır. Tarihten ders yerine husumet çıkaranların, aradan geçen bir asıra rağmen, bu belgeden medet ummaları şaşırtıcı değildir. Asil Türk milletinin Anadolu'yu işgal etme cüretinde bulunanlara verdiği ders, emperyalizme vurduğu ağır darbe tarih kitaplarında ders olarak okutulmaktadır. Bu şanlı mücadele diğer mazlum milletlere de örnek olmuştur.

"ERMENİSTAN BARIŞIN ÖNÜNDEKİ TEK ENGELDİR"

Bugün kendi halkını bile beslemekten aciz bir yönetimin 100 yıl sonra Türk milletinin yırtıp attığı Sevr'i gündeme getirmeye cüret etmesi abesle iştigaldir. Böyle sinsi emellere kapılanların Türkiye'nin vatanı ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü ve bekasını sürdürme kararlılığı karşısında heveslerinin kursaklarında kalacaklarını iyi bilmeleri gerekir. Azerbaycan topraklarında yıllardır gayrimeşru bir işgal sürdüren Ermenistan bölgesel barış ve istikrarın tesisinin önündeki asıl engeldir. Ermenistan makamlarının saldırgan milliyetçi politikaları terk ederek akıllarını başlarına alma vakti gelmiştir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Ermenistan'a Sevr Anlaşması tepkisi: Barışın önündeki tek engeldir

Kaynak: İHA

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