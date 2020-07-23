Son dakika güncel: 'Dağ lalesi gibi güzelsiniz' dediği Zaharova'nın cevap vermesine şaşırmamış Son dakika haberleri... RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Facebook'taki maskeli bir fotoğrafının altına 'Dağ lalesi gibi güzelsiniz' diye yazınca gündem olan Fatih Uçar, "Facebook'u açtım, karşıma maskeli bir melek çıktı.

RUSYA Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova'nın, Facebook'taki maskeli bir fotoğrafının altına 'Dağ lalesi gibi güzelsiniz' diye yazınca gündem olan Fatih Uçar, "Facebook'u açtım, karşıma maskeli bir melek çıktı. Amacım toplantıdan önce ona pozitif enerji vermekti. Onların ruhsal derinlikleri çok farklı. O yüzden benim mesajıma yanıt verdi. Cevap vermesine şaşırmadım. 80 milyon yorum yazıyor" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Facebook hesabından bir paylaşım yaptı. Zaharova, maskeli bir fotoğrafını paylaşırken, altına da "İran heyeti ile görüşmeye hazır" diye yazdı. Paylaşıma çok sayıda yorum gelirken, sözcü Mariya Zaharova'nın dikkatini çeken ise Türk takipçisi Fatih Uçar'ın mesajı oldu. Fatih Uçar, Facebook'taki paylaşımın "Dağ lalesi gibi güzelsiniz" diye yazdı. Bu cevap, Zaharova'nın ilgisini çekerken, Rus sözcü, "O nasıl görünüyor?" diye sordu. Uçar da bu kez, dağ lalesi fotoğrafını yorumuna ekledi ve "İşte dağ lalesi" ve "Bir Tanrıça gibi görünüyorsunuz" ifadelerini kullandı.

DHA'nın sosyal medya üzerinden ulaştığı Fatih Uçar, "Savunma sanayi, dış politika sitelerini hobi olarak son 10 yıldır takip ediyorum. Mariya Zaharova'yı da 5 yıldır takip ediyorum. Sadece pozitif enerji vermek istedim. Kendisine bir iltifat ettim. Facebook'u açtım, karşıma maskeli bir melek çıktı. Rahatsızlık vermeden bir günaydınlık cümle yazdım. Amacım toplantıdan önce ona pozitif enerji vermekti. Sonuçta kendisi manken, şarkıcı, Hollywood yıldızı değil ki. Onların gönülleri ferahlık, dördüncü boyut rahatlık ister. Onların ruhsal derinlikleri çok farklı. O yüzden benim mesajıma yanıt verdi. Dağ ve lale kelimelerini bilinçli kullandım. Rusya Sibiryasında lale dağda yetişmez" dedi.

Cevap gelince şaşırmadığını da belirten Fatih uçar, "Cevap vermesine şaşırmadım. Anında medyada buldum kendimi. Politik haberleri okumak benim hobim. Nasıl yaşarsan, yaşadığın önüne çıkar misali. 80 milyon yorum yazıyor. Kaldırmamam. Bu konunun unutulmasını istiyorum" dedi.

Kaynak: DHA