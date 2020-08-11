Son dakika güncel: Akşener eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti
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Son dakika güncel: Akşener eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de geçen yıl eski eşi tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

11.08.2020 18:01 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:13

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kırıkkale'de geçen yıl eski eşi tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçakla öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti.

Bulut'un annesi Fadime ve babası Ahmet Bulut'un Yuva Mahallesi'ndeki evini ziyaret eden Akşener, burada dava süreci ile ilgili aileden bilgi aldı ve dua etti. Emine Bulut'un kızı Bilge ile de yakından ilgilenen Meral Akşener, küçük kızın eğitim durumunu sordu.

"Allah kimseyi evladı ile imtihan etmesin" diyen Akşener, aileye her zaman destek olacaklarını ifade etti.

Anne Fadime Bulut, acılarının dinmeyeceğini ancak katile verilecek en yüksek cezanın acılarını bir nebze de olsa azaltacağını söyledi.

Evlat acısının zor olduğunu belirten Bulut, olayın üzerinden bir yıl geçtiğini ve kızlarının hatırasıyla yaşadıklarını anlattı.

Tüm Türkiye'nin kızlarının yaşadığı acı olayı unutmadığını ve kendilerine destek verdiğini vurgulayan anne Bulut, "Kızım benim evimin her şeyiydi. Şimdi her şeyi hasta babası yapıyor. Babası bu yaştan sonra sigaraya başladı. Pişirdiğim yemek evde bitmiyor. Evim darmadağın oldu." şeklinde konuştu.

Emine Bulut, 18 Ağustos 2019'da eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada boğazından bıçaklanmış, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Son dakika güncel: Akşener eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un ailesini ziyaret etti

Kaynak: AA

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