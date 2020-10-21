Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi
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Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

21.10.2020 12:24 | Son Güncelleme: 21.10.2020 12:54

Son dakika! Koronavirüs salgının etkisini sürdürmesi ve kış aylarının gelmesiyle birlikte talebin artığı grip aşısı Türkiye'ye gelirken, aşı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi. Geçen yıl 72,64 lira olan aşı fiyatı ise bu yıl da aynı oldu.

Dünya üzerinde etkisini sürdüren koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşarken, kış aylarının gelmesiyle birlikte grip aşısına olan talep de ciddi şekilde arttı. Grip aşısı Türkiye'ye gelirken,"Charlson Risk Skoru" ile bireylerin çeşitli özelliklerinin göz önünde bulundurulup ancak bir puanlama sistemine dahil edilmesiyle aşı olabileceği öne sürüldü.

LİSTE e-NABIZ'A YÜKLENDİ

Vatandaşlar bu iddianın üzerine aşı olup olamayacağını merak ederken, aşı listesi e-Nabız'a yüklendi. Vatandaşlar e-Nabız uygulamasını kullanarak grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebilecek.

FİYAT DEĞİŞMEDİ

Öte yandan 72,64 lira olan aşı fiyat da değişmedi. Bu yıl da vatandaşlar aynı ücret üzerinden aşı yaptırabilecek.

CHARLSON RİSK SKORU NEDİR?

Bu puanlama aşılama için değil hastalık için getirildiğinden kimlerin yüksek riskli olduğu ile ilgili birçok tartışmaya yol açacağı belirtiliyor.

Bu endekste hamileler, aşırı kilolular ve iki yaş altındaki çocukların durumu da dezavantaj taşıyor.

0: Risk Yok

1-2 puan: Hafif Risk

3-4 puan: Orta Risk

5 ve üzeri: Yüksek Risk

Son Dakika! Grip aşısı olabileceklerin listesi e-Nabız'a yüklendi

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Haber Yorumları (2)
AGC: geçen yıl 2 milyon üzerinde gelen aşı bu sene 1. 5 milyona düştü . 65 yaş üzeri 6 milyon insan var bu ülkede . kimin umurunda . Koronaya aşı bulunsa ne olur ki ?Türkiye herhalde 1000 aşı ancak alır . Onlarında kime yapılacağı belli zaten
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TAYFUN TALİPOĞLU: Hani kimler yaptırabilecek? Okurlarla dalga mı geçiyorsunuz. .
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