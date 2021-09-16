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Son dakika! Görme engelli Ayşe Begüm dereceyle kazandığı hukuk fakültesinden mezun oldu

AA / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika! Görme engelli Ayşe Begüm dereceyle kazandığı hukuk fakültesinden mezun oldu

Bir son dakika haberine göre Birincilikle girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini geçen yıl başarıyla tamamlayan görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt, mezuniyetini Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın mezunlarıyla kutladı.

Birincilikle girdiği Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini geçen yıl başarıyla tamamlayan görme engelli Ayşe Begüm Başbozkurt, mezuniyetini Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılın mezunlarıyla kutladı.

Ankara Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre 23 yaşındaki doğuştan görme engelli Başbozkurt, dereceyle girdiği fakülteyi başarıyla bitirerek aynı fakültenin Özel Hukuk Programında ticaret hukuku üzerine yüksek lisansa başladı.

Bine yakın mezun ve ailelerinin katılımıyla Beşevler Yerleşkesi Güneş Meydanı'nda düzenlenen mezuniyet töreninde sahneye davet edilen Başbozkurt'u, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen çiçek vererek tebrik etti.

"Eğitim herkese eşit biçimde tanınması gereken bir insan hakkı"

Başbozkurt, mezuniyet konuşmasında, görme engelli olarak hayatı boyunca farklılıkların birer eksiklik değil, zenginlik olduğu bilinciyle hareket etmeye çalıştığını belirtti.

Yaşamı boyunca pek çok sorunla karşılaştığını kaydeden Başbozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Hem ilkokula başlarken hem de lise hayatına adım atarken birçok okul, sırf görme engelli olmam sebebiyle beni kabul etmek istemedi. Üniversite sınavında derece yapma hedefim bu şekilde ortaya çıktı. Eğitim hakkı herkese eşit biçimde tanınması gereken bir insan hakkıydı ve bir şekilde bunu gösterebilmek için bir şeyler yapmam gerekliydi. Üniversite sınavında aldığım puan, Türkiye'deki bütün hukuk fakültelerine yerleşebilmem için yeterli bir puandı fakat Türkiye'nin en iyi hukuk fakültesi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi olduğu için burayı tercih ettim."

Buradan mezun olmanın kendisi için çok değerli olduğunu dile getiren Başbozkurt, Ankara Üniversitesinde akademisyen olarak devam etmek istediğini bildirdi.

Mezunlara hediyeleri verildi

Rektör Ünüvar da Başbozkurt'u kutladı. Başbozkurt'un Türkiye 25'incisi olduğunu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine de birinci olarak girdiğini belirten Ünüvar, "Şu anda da üniversitemizde yüksek lisansını yapıyor. Geçen yıl tören yapılabilseydi belki bu çiçeği o zaman verecektik ama bu seneye kısmet oldu." dedi.

Öte yandan programda dereceye giren mezunlara Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse,Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yargıtay daire başkanları, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen tarafından hediyeler verildi.

AA / İsa Toprak - Son Dakika Haberleri
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