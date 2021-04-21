Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri
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Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri

İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Gölette endişelendiren balık ölümleri Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Sulugöl Göletinde kıyıya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.

Gölette endişelendiren balık ölümleri

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde bulunan Sulugöl Göletinde kıyıya vuran ölü balıklar vatandaşları tedirgin etti.

Niksar ilçesine bağlı Sulugöl köyünde bulunan gölette toplu balık ölümlerini köylüler fark ederek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne bildirdi. Bölgede inceleme yapan ekipler gölden su ve ölü balıklardan numune aldı. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Namık Özdüzgün, ilk yaptıkları tespitlerde suya herhangi bir zehrin karışmadığını balık ölümlerinin nedenin yapılacak olan tahliller sonucu ortaya çıkacağını kaydetti. Gölde aşırı oranda balık ölümü ile karşılaştıklarını belirten Özdüzgün, "Kurumumuzun veteriner hekimi gerekli incelemeleri yaptı. Su ve balık numunelerini aldık, laboratuvara göndereceğiz. Analiz sonuçlarını öğrendikten sonra da neler yapılabilir bunun için bir çözüm bulacağız. Ama şu anki durum itibari ile sudaki oksijen azlığından dolayı balık ölümlerinin arttığını söyleyebiliriz. Herhangi bir zehirlenme söz konusu değil, vatandaşlarımızın endişelerini anlıyoruz ama korkulacak bu durum yok" dedi.

Balık ölümlerinin nedeni araştırılıyor

Veteriner Hekim İsa Durmuş ise yaklaşık 1,5 ay önce aynı manzara ile karşılaştıklarını hatırlattı. Balık ölümlerinde aşırı artış gözlemlediklerini belirten Durmuş, "Yaklaşık bir buçuk ay öncede buna benzer yağmur ve kar olmadığı zamanda da balık ölümleri olmuştu. Yine ve su ve balık numunelerimizi alarak ilgili kurumlarımıza göndermiştik. Su ve balık numuneleri toksikolojik incelemelerden geçti, hem suda hemde balıklarda herhangi bir zehirlenme vakası söz konusu değil. Yapılan inceleme ile sudaki oksijen seviyesinin düştüğü tespit edildi. Çok yoğun bir balık üremesi var ve suda oksijen azlığı var diye düşünüyoruz. Bugün yine tekrardan yeni numunelerimizi aldık tekrardan incelenmek üzere ilgili kurumlarımıza gönderip sonuçlarını öğreneceğiz" diye konuştu.

Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri
Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri
Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri
Son dakika... Gölette endişelendiren balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SEDAT ÖZATA

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