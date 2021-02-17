Son dakika... Gölbaşı'nda vatandaşlar Mogan Gölü'nde karın keyfini çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika... Gölbaşı'nda vatandaşlar Mogan Gölü'nde karın keyfini çıkardı

17.02.2021 16:49 | Son Güncelleme: 17.02.2021 16:52
Son dakika... Gölbaşı'nda vatandaşlar Mogan Gölü'nde karın keyfini çıkardı

Son dakika gündem haberi... Gölbaşı'nda vatandaşlar 'Ankara'nın denizi' olarak adlandırılan Mogan Gölü'ne gelerek gölün etrafından yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Gölbaşı'nda vatandaşlar 'Ankara'nın denizi' olarak adlandırılan Mogan Gölü'ne gelerek gölün etrafından yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Soğuk havada yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, gölün çevresinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan Karabatak kuşlarını ekmek atarak beslediler. Çocuklar da kartopu oynayarak vakit geçirdi.

Kar sonrasında Mogan Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, havanın çok soğuk olduğunu ama güzel manzaranın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri ise sokak hayvanlarının soğuk havadan etkilenmemeleri için Mogan Gölü'nün çevresine mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Osman Kavala Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Buse Varol Emina Jahovic Meghan Markle
Spor Ali Koç Cenk Tosun Arda Turan Fatih Terim Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Kar Şehit Süleyman Soylu Şampiyonlar Ligi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... Gölbaşı'nda vatandaşlar Mogan Gölü'nde karın keyfini çıkardı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.2.2021 16:52:37. #1.14#
title