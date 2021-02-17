Son dakika... Gölbaşı'nda vatandaşlar Mogan Gölü'nde karın keyfini çıkardı

Gölbaşı'nda vatandaşlar 'Ankara'nın denizi' olarak adlandırılan Mogan Gölü'ne gelerek gölün etrafından yürüyüş yaparak karın keyfini çıkardı.

Soğuk havada yürüyüş yapmak isteyen vatandaşlar, gölün çevresinde yürüyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan Karabatak kuşlarını ekmek atarak beslediler. Çocuklar da kartopu oynayarak vakit geçirdi.

Kar sonrasında Mogan Gölü'nün çok güzel bir hal aldığını belirten vatandaşlar, havanın çok soğuk olduğunu ama güzel manzaranın keyfini çıkardıklarını söyledi.

Gölbaşı Belediyesi ekipleri ise sokak hayvanlarının soğuk havadan etkilenmemeleri için Mogan Gölü'nün çevresine mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Soner Aksakal