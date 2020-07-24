Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika: Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
24.07.2020 23:53 | Son Güncelleme: 25.07.2020 00:04

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 23.41'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 30.2 kilometre derinliğinde meydana geldi.

"OLUMSUZ BİR İHBAR YOK"

Çanakkale'de meydana gelen depreme ilişkin AFAD'dan ilk açıklama geldi. AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Gökçeada açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Gökçeada'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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