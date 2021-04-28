Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı

Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı "Güzel yer yapmışsın kendin" diyen polisler aranan şahısları eliyle koymuş gibi buldu Kocaeli'de aranması olan 19 kişi yakalandı Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda evinde gizli...

Gizli bölmeye saklanan iki kadın polisten kaçamadı

"Güzel yer yapmışsın kendin" diyen polisler aranan şahısları eliyle koymuş gibi buldu

Kocaeli'de aranması olan 19 kişi yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda evinde gizli bölmeye saklanan 2 kadın, polislerden kaçamadı. Operasyonda 19 kişi yakalandı.

Kocaeli'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir ikamette yapılan aramada ise haklarında arama kararı bulunan 2 kadın, evde saklandıkları gizli bölmede polis ekiplerince yakalandı. Evin bir odasında duvar arkasına yapılan gizli bölmeye saklanan 2 kadın, yerlerini tespit ederek "Güzel yer yapmışsın kendine" diyen polis ekiplerince çıkarıldı.

Aralarında konut dokunulmazlığının ihlali, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan haklarında 1 ile 12 yıl arasında değişen hapis cezası ile aranan 19 kişi, işlemlerinin tamamlanması için polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK