Son dakika... Giresun'da sel sonrası ekipler seferber oldu Gelen son dakika haberlerine göre Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin bazı mahallelerini su altında bıraktı.

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde etkili olan sağanak yağış ilçenin bazı mahallelerini su altında bıraktı. Aşırı yağış nedeniyle taşan derelerin karayollarını tahrip etmesi nedeniyle bazı vatandaşlar mahsur kaldı. Yağlıdere Belediye Başkanı Yaşar İbaş, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekiplerin seferber olduğunu söyledi.

Yağlıdere ilçemizde taşkın nedeniyle çok büyük zayiyat olduğunu belirten Belediye Başkanı Yaşar İbaş, "Bük Mahallesi tamamıyla Ahallı Mahallesinden gelen küçük derelerin taşmasından dolayı su altında kaldı. Yağlıdere Deresi yola çok yaklaştı. Üçtepe Beldesinde yağış nedeniyle su seviyesi her geçen dakika artmaktadır. Espiye-Yağlıdere ilçelerini bağlayan karayolu tamamen çökmüş durumda. Dere yatağı Emniyet Amirliğinin önünde değişmiş vaziyette" dedi.

BİR ÇOK MAHALLENİN İLÇE MERKEZİ İLE BAĞLANTISI KESİLDİ

İlçenin Akdarı, Oruçbey, Kızılelma, Kurucalı, Tepeköy, Günece Mahalleleri ile bağlantılarının kesildiğini belirten Başkan Yaşar İbaş, "Mahsur kalan vatandaşlarımız var. Yağlıdere ilçe merkezi ile Üçtepe Beldesi arasında 7 - 8 yerde heyelan olması sebebiyle vatandaşlar mahsur. Onların kurtarılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Bük Mahallesinde mahsur kalan 15 aracı kurtardık. Elmabelen Köyü Delmece mevkisi, Umutbükü ve Sinanlı Köyü tarafında 6-7 yerde mahsur kalan vatandaşlarımız var. Ekipler onları kurtarmak için seferber oldular. Hayvanlar ciddi manada telef oldu" ifadelerini kullandı.

En büyük kayıplarının zor zahmet fındığını toplayan üreticilerin ürünlerinin çok büyük bir kısmının sele kapılması olduğunu ifade eden Başkan İbaş şunlara yer verdi:

"Yağış hızını kesmezse sıkıntı artacaktır. Üçtepe beldesi tarafında bulunan 7 baraj kapaklarını tamamen açmış vaziyette. Onlarında bu taşkından zarar gördüklerini öğrendik."

KAYMAKAM AKIN VATANDAŞLARI DERE YATAKLARINDAN UZAK DURMALARI İÇİN UYARDI

Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın yaptığı yazılı basın açıklamasında, "Şiddetli yağmur sonucunda ilçemizde ciddi olumsuzluklar meydana gelmiştir. Yağlıdere deresinin bazı noktalarında meydana gelen taşkın sonucunda Yağlıdere- Espiye karayolu tamamen ulaşıma kapanmıştır. Yer yer meydana gelen heyelanlar sebebiyle de köylerimizin birçoğuna ulaşım sağlanamamaktadır. Bütün ekiplerimiz şu an sahada olup gerekli çalışmalara devam etmektedirler. Özellikle dere yatağına yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlarımız evlerinden tahliye edilmiş ve güvenli bölgelere sevkiyatları ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Vatandaşlarımız dere yatağı çevresinden uzak durmalıdır" dedi.

(Candemir Sarı/İHA)

Kaynak: İHA