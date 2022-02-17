Son Dakika: Sıla Şentürk'ün katil zanlısı Hüseyin Can Gökçek tutuklandı! "Yakalamak kolay olmadı" diyen Bakan Soylu, detayları anlattı

Giresun'da yaşayan 16 yaşındaki Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından vahşice katledildi. Polis ekipleri, kaçan zanlıyı havalimanında yakaladı. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, Hüseyin Can Gökçek ile Sıla Şentürk'ün internetten tanıştıkları ve evlenmek amacıyla kaçtıkları ancak ailesinin şikayeti üzerine Sıla'nın ailesine teslim edildiği öğrenildi. Ailenin Gökçek'ten şikayetçi olduğu ve zanlının "çocuğun cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine girdiği ve şikayetin geri çekilmesi sonrası bir ay sonunda içeriden çıktığı belirlendi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Başkasının cep telefonunu taşımasına rağmen, yeri sinyalden tespit edilen katil zanlısı Gökçek, Giresun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanında yakalanarak gözaltına alındı. Ardından hızlı bir şekilde adliyeye gönderilen katil zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine yollandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da operasyona ilişkin bilgi verdi.

"YAKALAMASI KOLAY OLMADI"

Soylu, Vilayetler Evi'nde "Medya Temsilcileri ile Göç Toplantısı"nda, Hüseyin Can G. tarafından öldürülen kız çocuğu Sıla Şentürk'e ilişkin açıklamalarda bulundu. Katil zanlısı Hüseyin Can G'nin yakalanmasına ilişkin, "Arkadaşlarımız başarılı şekilde, başka bir cep telefonu üzerinde olmasına rağmen faili yakaladı. Kolay bir iş değil bu. Başka birisinin cep telefonu üzerinden hemen tespit ettiler ve onu yakaladılar" bilgisini paylaştı.

"BÖYLE OLAYLARDA BARIŞTIRMA YETKİSİ VERMİYORUZ"

Olayın üzüntü verici olduğunu belirten Soylu, "Ne olursa olsun bu tip olay olduğu zaman kendi arkadaşlarımıza, karakoldaki arkadaşlarımıza 'barıştırma yetkisi' vermiyoruz. Aynı zamanda bütün aile içi şiddet, kadına şiddet, bu tip meselelerde de bir tek tembihatımız var, 'Sakın kolluk olmadan bir araya gelmeyin." diye konuştu.

"BİZİM DE ÇOCUKLARIMIZ VAR, BİZ DE SARSILIYORUZ"

Geçen yıl 20'nin üzerinde cinayetin, erkeğin kadını ikna etmesinin ardından yaşandığını aktaran Soylu, başladığı andan itibaren şiddetin devam ettiğini, güçlünün güçsüz olanı şiddete maruz bıraktığını belirtti. Soylu, "Hepimizin çocuğu var, hepimiz böyle bir tabloyla karşılaştığımız zaman ciddi şekilde sarsılıyoruz. Biz bunlarla ilgili soruşturma açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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