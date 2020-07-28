Son dakika genel: Ulaştırma Bakanı'ndan bayram müjdesi
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Son dakika genel: Ulaştırma Bakanı'ndan bayram müjdesi

Son dakika genel haberi... Ulaştırma Bakanı'ndan bayram müjdesi Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, üçüncü ve dördüncü günleri ise Anadolu-İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek Uzun araç kuyrukları engellenecek Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola...

28.07.2020 15:15 | Son Güncelleme: 28.07.2020 15:20

Ulaştırma Bakanı'ndan bayram müjdesi

Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, üçüncü ve dördüncü günleri ise Anadolu-İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek

Uzun araç kuyrukları engellenecek

ANKARA - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeni ile yola çıkacak İstanbullulara, Kuzey Marmara Otoyolu-Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile TEM İzmit Doğu Kavşağı arasının geçici olarak hizmete açılacağı müjdesini verdi. Konu hakkında konuşan Bakan Karaismailoğlu, "İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. İstanbul-Kocaeli arasındaki ulaşımın kolaylaşmasıyla İstanbul'dan Ankara'ya olan seyahat süresi de kısalacak" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kurban Bayramı tatili nedeniyle karayollarında bir dizi önlem aldıklarını açıkladı. Bayramın 31 Temmuz itibarıyla başladığını ve bazı vatandaşların yaz tatilini bayram tatili ile birleştireceğine dikkati çeken Karaismailoğlu, bu nedenle milyonlarca vatandaşın yollara çıkmasını beklediklerini söyledi. Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arası bayramda geçici olarak hizmete açılacak. Kocaeli Sevindikli Kavşağı- İzmit Doğu Kavşağı, arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu yönünde, bayramın üçüncü ve dördüncü günü ise Anadolu-İstanbul yönünde geçici olarak hizmet verecek. Yapılacak bu düzenleme ile her bayram İstanbul çıkışı ve girişlerinde yaşanan trafik yoğunluğunun azaltılması hedefleniyor.

Arefe ve bayramın ilk iki günü İstanbul-Anadolu, üçüncü ve dördüncü günleri ise Anadolu-İstanbul bölümü geçici olarak hizmet verecek

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul'da her bayram yaşanan trafik sıkışıklığını önemli ölçüde azaltacak önlemler aldıklarını söyledi. Bu kapsamda Kuzey Marmara Otoyolu Projesi Kurtköy-Akyazı Kesimi Kesim-5 Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile Kesim-6 İzmit Doğu Kavşağı arasını trafiğe açacaklarını açıklayan Karaismailoğlu, "Yapılan plana göre; 29 Temmuz Çarşamba gecesi 00.01'den başlayarak arefe günü dahil bir ve ikinci günlerinde, Kocaeli Sevindikli Kavşağı devamında yer alan acil geçiş noktasından İstanbul'dan Anadolu yönüne seyreden araçlar güney taşıma yolundan kuzey taşıma yoluna, 191'inci kilometrede yer alan acil geçişten de tekrar güney taşıma yoluna aktarılacak. Böylelikle bayram başlangıcında Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı arası tek yönde sadece İstanbul-Anadolu yönünde hizmet verecek. Bayramın üçüncü gününde, 2 Ağustos gecesi 00.01'den başlayarak 5 Ağustos gecesi saat 24.00'a kadar kuzey taşıma yolundan Anadolu-İstanbul yönünde trafik akışı geçici olarak sağlanacak" diye konuştu.

Uzun araç kuyrukları engellenecek

Bakan Karaismailoğlu, söz konusu kesimin açılmasıyla birlikte, İstanbul yönünden Kuzey Marmara Otoyolunu kullanarak gelen araçların Çayırköy mevkiinde İzmit'in kuzeyine ve İzmit-Kandıra devlet yoluna, mevcut TEM otoyolunun Kandıra ve Doğu İzmit Kavşakları arasında TEM İstanbul-Ankara otoyoluna bağlanabileceğini aktardı.

Bu yol ile İstanbul ile Kocaeli arasında yüksek trafik hacmine maruz kalan TEM Otoyolu ve D-100 Karayoluna alternatif, hızlı, güvenli ve konforlu yeni bir ulaşım koridorunun açılmış olacağını vurgulayan Karaismailoğlu, "Böylelikle, İstanbul'dan yoğun sanayi ve endüstri alanlarının bulunduğu Kocaeli ve Sakarya illerine ulaşım kolaylaşacak. İstanbul-Kocaeli arasındaki ulaşımın kolaylaşmasıyla İstanbul'dan Ankara'ya olan seyahat süresi de kısalacak. Özellikle uzun bayram tatillerinde İstanbul'dan Anadolu illerine doğru gidiş yönünde ve tatil sonunda Anadolu'dan İstanbul'a dönüş yönünde mevcut TEM otoyolu ve D-100 Karayolunda uzun araç kuyrukları oluşuyor. Biz bu yolu açarak mevcut TEM otoyolu ve D100 karayolundaki uzun araç kuyruklarını engellemeyi, böylece vatandaşlarımızı trafikten de kurtarmayı planlıyoruz" dedi.

6 kavşak aktif hale gelecek

Bakan Karaismailoğlu, bayramda geçici olarak hizmete açılacak Kocaeli Sevindikli Kavşağı ile İzmit Doğu Kavşağı yolu uzunluğunun 26,3 kilometre ana gövde ve 9,1 kilometre bağlantı yolu olmak üzere toplam 35,4 kilometre olduğunu söyledi. Bu kesimin açılması ile birlikte aktif hale gelecek 6 adet kavşak olduğunun da altını çizen Karaismailoğlu, söz konusu hattın açılması ile 398 kilometre uzunluğundaki Kuzey Marmara Otoyolunun 321,2 kilometresinin hizmet vermeye başlamış olacağını vurguladı. Karaismailoğlu, bayram trafiğinin bitmesi ile söz konusu kesimin trafiğe kapatılarak ikincil işlerin tamamlanacağını, daha sonra da yolun tamamen hizmete gireceğini bildirdi.

"Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var"

Karaismailoğlu, "Vatandaşlarımızdan tek bir isteğimiz var. Her zaman uymamız gereken trafik kurallarına bayram gibi yoğun zamanlarda daha özen göstersinler, kimsenin bayramını acıya dönüştürmesinler. Bu vesileyle Kovid-19 salgınına karşı hijyen, maske ve mesafe kurallarına uyduğumuz, kazasız, belasız günler diliyor, herkesin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum" ifadelerini kullandı.

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Son dakika genel: Ulaştırma Bakanı'ndan bayram müjdesi

Kaynak: İHA

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