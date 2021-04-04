Son dakika... Gelecek Partisi eski il başkanı yine kumar operasyonunda yakalandı; bu kez de ayağını kırdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar oynanan bir eve yaptığı baskından kaçarken pencereden atlayıp, ayağını kırdı.

ÇANAKKALE'nin Çan ilçesinde, Gelecek Partisi'nin eski il başkanı Hüseyin Yıldırım, polisin kumar oynanan bir eve yaptığı baskından kaçarken pencereden atlayıp, ayağını kırdı. Yıldırım'ın, geçen mayıs ayında da yine kumar oynanan aynı evde polisten kaçarken pencereden atlayıp, kolunu kırdığı ileri sürülmüştü.

Çan ilçesinde 1 Mayıs günü saat 02.30 sıralarında Atatürk Mahallesi, İbrahim Bodur Caddesi üzerinde bir eve yapılan kumar baskınında, birinci kat penceresinden atlayarak polisten kaçmaya çalışırken kolunu kırdığı ileri sürülen Gelecek Partisi İl Başkanı Hüseyin Yıldırım, geçen günlerde Çanakkale'ye gelen Genel Başkan Ahmet Davutoğlu tarafından görevden alındı. Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aynı eve dün akşam saat 19.30 sıralarında bir kez daha kumar baskını yaptı. Baskında 12 kişi suçüstü yakalanırken, çok sayıda oyun kağıdı, çetele kağıdı, ve borç- alacakların yazılı olduğu defter ele geçirdi.

BU KEZ DE AYAĞINI KIRDIBaskın sırasında polisten kaçmak için birinci kat penceresinden atlayan Gelecek Partisi eski il başkanı Hüseyin Yıldırım'ın bu kez de ayağı kırıldı. Önceki baskında "Kumar oynamıyordum, çay içiyordum" diyen Yıldırım'ın polise yine aynı savunmayı yaptığı öğrenildi.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan M.A. hakkında ise kumar oynamak için yer temin etmekten adli işlem başlatılırken, Hüseyin Yıldırım ile S.Ç., Ş.Ç., A.B., H.K., M.T., M.P., A.O.I., H.Y., Z.G. ve H.G. hakkında ise kumar oynamak ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymamaktan idari işlem uygulanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Onur Alp ARSLAN