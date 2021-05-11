Son Dakika Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti
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Son Dakika Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Güncel

Son dakika: İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde son olarak Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucu 2 İsrailli hayatını kaybetti.

İsrail'in Müslümanlara yönelik kutsalı Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulme, Filistin'den de karşılık veriliyor.

Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucunda 2 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistin'den atılan füze sonucunda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bölgede gerilimin devam ettiği ve şehir merkezindekilerin başka bir füzeye karşın açık yerlerden uzaklaştığı kaydedildi.

Son Dakika Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
İsrail polisi Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle bir İsraillinin öldüğünü, biri ağır 8 kişinin yaralandığını bildirdi.
Son dakika haber: İsrail Gazze'de sivillere ait binayı vurdu, şehit sayısı 25'e yükseldi
Son dakika haber: İsrail Gazze'de sivillere ait binayı vurdu, şehit sayısı 25'e yükseldi
olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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