Son Dakika Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti
Son dakika: İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde son olarak Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucu 2 İsrailli hayatını kaybetti.
İsrail'in Müslümanlara yönelik kutsalı Mescid-i Aksa'da Filistinlilere yönelik uyguladığı zulme, Filistin'den de karşılık veriliyor.
Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucunda 2 İsraillinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistin'den atılan füze sonucunda 8 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Bölgede gerilimin devam ettiği ve şehir merkezindekilerin başka bir füzeye karşın açık yerlerden uzaklaştığı kaydedildi.