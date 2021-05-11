Son Dakika Gazze'den İsrail tarafına yapılan roket saldırılarında 2 İsrailli sivil hayatını kaybetti

Son dakika: İsrail ve Filistin arasında tırmanan gerilimde son olarak Gazze'den İsrail'in Liman kendi Ashdod'a atılan füzenin şehir merkezine düşmesi sonucu 2 İsrailli hayatını kaybetti.