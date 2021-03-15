Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi
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Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi

15.03.2021 19:06 | Son Güncelleme: 15.03.2021 21:32

Son dakika: Gaziosmanpaşa Kazım Karabekir Mahallesi'nde bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ilk bilgilere göre, 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir binanın birinci katındaki dairede gazdan kaynaklı patlama meydana geldi, 1 kişi yaralandı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Alınan bilgiye göre, Kazım Karabekir Mahallesi 922. Sokak'taki binanın birinci katında meydana gelen patlamanın ardından, olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Polis, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, olay yerindeki incelemeler sürüyor.

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Gaziosmanpaşa Kaymakamlığı, doğal gaz patlamasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Bugün saat 18.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallemizin 922 no'lu sokağında bulunan 4 katlı binanın birinci katında bulunan dairede doğalgaz kaynaklı patlama olayı meydana gelmiştir. Olay yerine hemen itfaiye, sağlık ve güvenlik ekiplerimiz sevk edilerek gerekli güvenlik önlemleri alınmış ve yıkılma-çökme ihtimaline karşı bina sakinleri tahliye edilmiştir. Maddi hasar oluşan binada vücudunda yanıklar oluşan bir vatandaşımız sağlık ekiplerince GOP Taksim İlk Yardım Hastanesi'ne sevk edilmiş, konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Mahalle sakinlerimize geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi
Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da bir apartman dairesinde doğalgaz patlaması meydana geldi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları (1)
VE: BU PATLAMA SONRASI SOKAKTA KORONA PARTİSİ VERİLDİ. . .
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