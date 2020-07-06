Son dakika... Gaziantep'te okullar açılmayabilir
Son dakika habere göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.
06.07.2020 18:03 | Son Güncelleme: 06.07.2020 18:28
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.
Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.
Şahin, programda "Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP
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Kaynak: İHA