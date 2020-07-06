Son dakika... Gaziantep'te okullar açılmayabilir Son dakika habere göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Vaka sayıları artmaya devam ederse okulları açamayız" dedi.

Şahinbey ilçesindeki muhtarlarla yapılan toplantıda konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'te vaka sayılarının artması durumunda okulların açılmayacağını söyledi.

Şahin, programda "Gaziantep Valiliği muhtarlarımızı topladı. Korona virüs nedeniyle uzun bir süredir bir araya gelememiştik. Muhtarlarımız ile istişare ettik, soruları cevapladık" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA