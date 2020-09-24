Gazeteci Fatih Tezcan'ın paylaşımları nedeniyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor
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Gazeteci Fatih Tezcan'ın paylaşımları nedeniyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

24.09.2020 11:59 | Son Güncelleme: 24.09.2020 12:39

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Gazeteci Fatih Tezcan hakkında sosyal medya paylaşımlarıyla halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı. Tezcan'ın 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, gazeteci Tezcan hakkında, Twitter, YouTube ve birden fazla görsel, işitsel iletişim aracılığıyla "Fatih Tezcan" kullanıcı adıyla yaptığı paylaşımlar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İDDİANAMEDE YER ALAN SUÇLAR

Tezcan'ın soruşturmaya konu olan paylaşımını "mavi tıklı/onaylı" Twitter hesabı üzerinden yaptığı belirtilen iddianamede, suçun maddi unsurunun "halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak amacıyla hayat, sağlık, vücut veya cinsel dokunulmazlık ya da mal varlığı bakımından alenen tehdit" oluşturduğu kaydedildi.

İddianamede bu kapsamda, gazeteci Fatih Tezcan'ın "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar cezalandırılması talep edildi.

İddianame gönderildiği Anadolu 36. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi. Tezcan'ın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

Gazeteci Fatih Tezcan'ın paylaşımları nedeniyle 3 yıldan 6 yıla kadar hapsi isteniyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cevahir Aktürk

Haber Yorumları (4)
O AYAKLAR ARTIK KOKTU: MILLETI IYICE SAF APTAL YERINE KOYUYORLAR SOSYAL MEDYADA FALAN TEPKILER COGALINCA MILLETIN GAZINI ALMA ADINA GÖSTERMELIK BIR SORUSTURMA VEYA YARGILAMA YAPILIYOR AMA ALLAH ICIN BUNLARDAN BIR TANESININ DAHI CEZA ALIP HAPISE GIRDIGINI BILIYORMUSUNUZ OKUDUNUZMU DUYDUNUZMU, KENDILERINE YAKIN GÖRDÜKLERININ SUCLARINA DUYARSIZ KALANLAR KARSI TARAFA ATMACA OLUYORLAR BU YANLI HUKUK VE KANUN UYGULAMASI ILE ÜLKEDE ADALET SISTEMI CÖKTÜ MILLETIN ADALETE GÜVENI YÜZDE ONBESE DÜSMÜS AMA BIZI YÖNETENLERDE TIK YOK.
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ESES: Hic olmazsa vatanini satmiyor dis mihraklara
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KİBAR ADAM: 3 ve 6 yila kadar istekiyor derken ceza verilmiyecek. Zamani gelince adaletin kilici keskindir.
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