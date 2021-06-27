Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı

Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Mersin'de, bir kişinin cep telefonu ve 1500 lirasını gasbettikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de, bir kişinin cep telefonu ve 1500 lirasını gasbettikleri ileri sürülen 7 şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir kişinin zorla ticari taksiye bindirildiğini görünce aracı takip etti.

Kısa süreli kovalamaca sonucu yakalanan araçtaki müşteki A.G. ile şüpheliler K.U, M.M.E, M.C.C, H.Y. ve A.Y. polis merkezine götürüldü. Olay yerinden kaçan C.A. ve S.B.Y. de adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Şüphelilerin, silahla tehdit ettikleri A.G'nin cep telefonunu, kimliğini ve 1500 lirasını zorla aldığı ileri sürüldü.

Emniyetteki işlemlerin ardından 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı
Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı
Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı
Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
Saniyelerle yarıştı ama başaramadı! Trafik polisi, sınava yetiştiremediği öğrenciden özür dileyip helallik istedi
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
YKS'ye girecek engelli genci kucaklarında taşıyarak sınava böyle yetiştirdiler
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Otel odasında kız arkadaşını öldürüp, intihar etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Poyraz Meral Akşener Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Brad Pitt Müge Anlı Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Mert Müldür Nihat Özdemir Merih Demiral Ahmet Nur Çebi Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika... Gasp iddiasına 7 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.6.2021 12:46:21. #1.15#

title