Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
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Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı

25.09.2020 13:37 | Son Güncelleme: 25.09.2020 14:03

Son dakika: Yayınladığı karikatürlerle tepki çeken Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın kaçtığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Fransa'nın başkenti Paris'te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı, yaralılardan ikisinin durumu ise ağır.

BÖLGE GÜVENLİK KORİDORUNA ALINDI

Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

TEPKİ ÇEKEN KARİKATÜRLER YAYINLANMIŞTI

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

Son Dakika: Fransa'da Charlie Hebdo'nun eski binasının olduğu yerde bıçaklı saldırı: 2'si ağır 4 yaralı
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