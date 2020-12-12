- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
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- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi

12.12.2020 23:42 | Son Güncelleme: 13.12.2020 00:04

- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi Fransa'nın başkenti Paris'teki Küresel Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolar sırasında 142 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi

PARİS - Fransa'nın başkenti Paris'teki Küresel Güvenlik Yasası'na karşı yapılan protestolar sırasında 142 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere 10'a yakın şehirde Küresel Güvenlik Yasası yeniden protesto edildi. Hükümetin, geçtiğimiz haftalarda protestolar nedeni ile geri adım atmış ve yasa tasarısının 24. maddesinin geri çekilerek yeniden yazılacağını duyurmasına rağmen binlerce kişi yeniden sokaklara döküldü.

Paris'te bulunan Chatelet Meydanı'nda toplanan göstericiler, Küresel Güvenlik Yasası ve İslamfobiye karşı Republique Meydanı'na yürüdü. İlerleyen saatlerde gösterilerde tansiyonun yükselmesi ile polis göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile eylemcilere müdahale etti. Protestolar sırasında çıkan olaylarda polis, 50 kişinin gözaltına alındığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Gérald Darmanin yaptığı açıklamada, çıkan olaylarda toplam 142 kişinin gözaltına alındığını, 24'ünü tutuklandığını aktardı. Bakan, polisin almış olduğu sıkı güvenlik önlemleri için güvenlik güçlerine teşekkür etti.

- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi
- Fransa'daki protestolarda gözaltı sayısı 142'ye yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TANSU SARITAYLI

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