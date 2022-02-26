Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor - Haberler

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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika: Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Savunma Konseyi'ni topluyor

Son dakika politika haberi: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Savunma Konseyi'ni toplayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün Savunma Konseyi'ni toplayacak.

Fransa'da bulunan Elysee Sarayı, Rusya'nın Ukrayna tarafından saldırılarındaki 3'üncü gününde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Ukrayna'daki durum hakkında" bir savunma konseyi toplayacağını duyurdu. Konseyin yerel saat 17.00'de gerçekleşeceği bildirildi.

Macron, bu sabah Tarım Fuarının açılışında yaptığı konuşmada, "Size bu sabah söyleyebileceğim bir şey varsa, o da bu savaşın süreceğidir. Bu kriz sürecek, bu savaş sürecek ve beraberinde gelen tüm krizlerin kalıcı sonuçları olacak" diyerek, "Hazırlıklı olmalıyız" çağrısında bulunmuştu. - PARİS

İhlas Haber Ajansı - Politika

Emmanuel Macron, cumhurbaşkanı, Fransa, Rusya, Politika, Haberler

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