Giresun'da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu Giresun'da sel felaketinde kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin cansız bedeni, Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı açıklamada; "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin" ifadelerine yer verdi.

Giresun'da geçen cumartesi gecesi yaşanan sel felaketinin ardından arama-kurtarma ekipleri afet sırasında kaybolanlar için çalışma yürütmeye devam ediyor. Son gelen bilgilere göre kayıp olarak aranan 6 kişiden 1'inin cansız bedeni, Doğankent ilçesinde dere yatağında bulundu. Yapılan incelemede cenazenin Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'ye ait olduğu belirlendi.

5 KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Giresun Valiliği'nde düzenlenen törene katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arama çalışmalarındaki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Soylu, "Şu anda can kaybı sayımız 10 oldu, Allah rahmet eylesin. 5 kişinin arama kurtarma çalışması devam ediyor. Bulana kadar devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA