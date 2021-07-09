Son dakika: FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 15 şüpheli adliyede
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Son dakika: FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Son dakika: FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 15 şüpheli adliyede
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi: Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aksaray merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)'nın güncel yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 15 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Operasyon, Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde 28 Haziran tarihinde yapıldı. Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda FETÖ/PDY'nin eğitim ayağında örgüt üyelerinin yeniden güncel bir yapılamaya gittiğini tespit etti. Bir süre yapılan teknik ve fiziksel takibin ardından TEM ekipleri Aksaray merkezli Konya ve Ankara illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. 19 ayrı adrese gerçekleştiren operasyonda 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, CD, belge ve örgütün eğitim faaliyet belgeleri ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından 15 şüpheli Aksaray Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinden ele geçirilen doküman ve çeşitli deliller market alışveriş arabası ile TEM ekiplerince adliyeye taşındı. Şüphelilerin mahkemesi halen devam ediyor. - AKSARAY

Son dakika: FETÖ/PDY'nin güncel yapılanma operasyonunda 15 şüpheli adliyede

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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