KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi
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KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

28.01.2021 13:26 | Son Güncelleme: 28.01.2021 14:29
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

MİT, İçişleri Bakanlığı, KOM Daire Başkanlığı ve KKTC polisinin koordinasyonuyla KKTC'de yakalanan FETÖ'nün mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, KKTC'de, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine faaliyet gösteren terör ve organize suç örgütü mensuplarının tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar neticesinde, MİT, İçişleri Bakanlığı Müşavirliği, KOM Daire Başkanlığı, KKTC Polis Genel Müdürlüğü ve Lefkoşa Büyükelçiliği koordinesinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, terör örgütü FETÖ üyesi Ahmet Yiğit, KKTC'de yakalandı.

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

FETÖ SORUŞTURMASINDA FİRARİ

Hakkında Hatay 1. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olma suçundan verilmiş arama kararı olduğu belirlenen şüphelinin, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturmaları kapsamında da firari olduğu öğrenildi.

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

"POLİS MEMURLARINDAN SORUMLU FETÖ ABİSİ"

Öte yandan, Ahmet Yiğit'in emniyetteki mahrem yapılanma içerisinde sözde yönetici olduğu, Hatay'da görev yapan örgüt üyesi polis memurlarından sorumlu FETÖ abisi olduğu, ByLock kullandığı ve pasaportunda şerh kaydının olduğu tespit edildi.

KKTC Girne Limanı'ndan hareket eden yolcu gemisiyle saat 02.45'te Mersin Taşucu Limanı'na getirilen Yiğit, Silifke Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince gözaltına alındı.

KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari mahrem imamı Ahmet Yiğit, Türkiye'ye getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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