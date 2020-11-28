Son dakika: FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı

28.11.2020 13:19 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:22
Son dakika: FETÖ'nün

Son dakika haberi: Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan "güncel üniversite öğrenci yapılanması" soruşturması kapsamında düzenlenen iki operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 15'i sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, geçen haftalarda düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 38'nin işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 15'inin, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye" olmak suçundan tutuklanmasına karar verildi. Nöbetçi hakimlik 23 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti. Diğer 1 şüphelinin ise adli işlemleri sürüyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Basından kaçmışlardı! Kendisinden 25 yaş küçük ünlüyle yaşadığı ilişki yeniden gündem oldu
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Bilim Kurulu üyesi gün verip uyardı: Daha sert tedbirler hızlıca devreye sokulabilir
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı
Genç kızları tuzağa düşüren izdivacın damat adayı, son işinde kıskıvrak yakalandı

Soruşturma kapsamında 13 kişinin etkin pişmanlık hükümlerinden yararlandığı, ayrıca çocuk şube müdürlüğünce gözaltına alınan 2 kişinin da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Soruşturmadan detaylar

Başsavcılıkça yürütülen soruşturmada, yaklaşık bir yıl önce örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle tutuklanan şüpheli M.C'den elde edilen dijital delillerde, 2019 ve 2020 yılı öğrenci evlerine ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı belirlendi.

Savcılığın talimatının ardından MİT İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, FETÖ'nün 2019 ve 2020 yılları arasında öğrenci yapılanmasına yönelik faaliyetleri deşifre edildi, şüphelilerin kamuya açık alanlarda toplantı ve piknik gibi organizasyonlar yaptıkları belirlendi.

Teknik ve fiziki takipler sonucunda, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından farklı illerden İstanbul'a üniversitede okumak için gelen öğrencilere FETÖ'ye ait öğrenci evlerinde kalmaları için yönlendirmelerin yapıldığı tespit edildi. Çalışmada, örgütün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasından" sorumlu 8 şüpheli ve bunlara bağlı örgüt evlerinde kalan üniversite öğrencileri belirlendi.

Öğrencilerden sorumlu kişilerden bazılarının FETÖ soruşturmaları kapsamında firari olduğu ve bu zamana kadar yakalanmamak için hücre evlerinde saklandıkları ortaya çıktı.

Soruşturma kapsamında, öğrencilerin büyük bir bölümünün ailesinin örgütle bağı olduğu, farklı illerden üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen öğrencilerin otogar ve havalimanlarında nasıl karşılanacaklarının ise örgüt üyelerince "Falcon" isimli uygulama üzerinden belirlendiği tespit edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Enes Can

İlgili Haberler

Son dakika haber | FETÖ'nün 'güncel üniversite öğrenci yapılanmasına' yönelik soruşturmada 39 gözaltı
Son dakika haber | FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 39 gözaltı
Son dakika haber: 3 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
Son dakika haber: 3 ilde FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon
FETÖ'nün öğrenci kadrosuna soruşturma
FETÖ'nün öğrenci kadrosuna soruşturma
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Garo Paylan Osman Kavala Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Sezen Aksu Seren Serengil İbrahim Büyükak
Spor Falcao Orhun Ene Ozan Tufan Abdullah Avcı Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Kaza Müzik Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: FETÖ'nün "güncel üniversite öğrenci yapılanmasına" yönelik soruşturmada 15 şüpheli tutuklandı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.11.2020 13:29:36. #1.14#
title