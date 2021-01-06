FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
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FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

06.01.2021 13:46 | Son Güncelleme: 06.01.2021 14:08
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandıANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri A.D. ile İ.E. örgütün gaybubet evinde yakalandı.

FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

ANKARA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürleri A.D. ile İ.E. örgütün gaybubet evinde yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan eski 1'nci sınıf Emniyet Müdürü A.D.'nin Sincan'da örgütün gaybubet evinde kaldığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi. A.D., polis tarafından yakalandı. Eski 1'nci Sınıf Emniyet Müdürü İ.E. ise 4'üncü kattaki evin balkonundan asma ağaca tutunarak kaçmaya çalıştı. Polis ile yaşanan kovalama sonucu İ.E. de yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, terör örgütüne ait çok sayıda örgütsel içerikli notlar, dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. A.D. ile İ.E'nin kaldığı dairenin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan eski albay rütbesindeki kişiye ait olduğu tespit edildi.

İKİSİ DE BYLOCK KULLANICI

İki eski emniyet müdürünün yakalanmamak ve fark edilmemek için sahte kimlik taşıdıkları ve kılık değiştirdikleri belirlendi. Ayrıca, 'Emniyet Mahrem' yapılanması içerisinde örgüte yüksek sadakat duyan ve iradesini teslim edilen personeller olarak örgüt tarafından kodlandıkları ve her ikisinin de Bylock kullanıcısı olarak örgütsel mesajlaşmalar yaptığı tespit edildi.

-Emniyetten gelen güvenlik kamera görüntüsü

ANKARA, -


FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı
FETÖ firarisi 2 eski emniyet müdürü, Ankara'da yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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