Son dakika: Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl?

Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ferhan Şensoy,hastaneye kaldırıldı. Son dakika olarak hastaneye kaldırıldığı haberiyle gündeme gelen Şensoy'un sağlık durumu merak ediliyor. Geçtiğimiz ay damarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonucunda yarasının üzerinde oluşan bir komplikasyon yaşandığı öğrenildi. Son dakika: Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Peki, Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Ferhan Şensoy'un hastalığı nedir?

Son dakika: Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldı! Usta isimlerden Türk tiyatro ve sinema oyuncusu Ferhan Şensoy, Geçtiğimiz ay damarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonucunda yarasının üzerinde oluşan bir komplikasyon yaşandığı öğrenildi. Oyuncunun sağlık durumu merak ediliyor. Peki, Ferhan Şensoy'un sağlık durumu nasıl? Ferhan Şensoy'un hastalığı nedir?

FERHAN ŞENSOY HASTANEYE KALDIRILDI!

Oynadığı birçok tiyatro oyunu, sinema ve dizi filmleriyle tanınan usta oyuncu Ferhan Şensoy hastaneye kaldırıldığı haberiyle gündeme geldi.Geçtiğimiz ay damarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonucunda yarasının üzerinde oluşan bir komplikasyon yaşandığı öğrenildi. Gerekli açıklama kızı Derya Şensoy'dan geldi.

FERHAN ŞENSOY'UN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Usta oyuncu Ferhan Şensoy'un hastaneye kaldırılmasıyla sevenleri tarafından sağlık durumu merak edildi. Şensoy'un şu an durumunun iyi olduğu biliniyor. Usta tiyatrocunun sağlık durumuna dair açıklamayı kızı Derya Şensoy sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

"Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."ifadelerinde bulundu.