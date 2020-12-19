Son Dakika: Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu

Son dakika: Fenerbahçe galibiyeti unuttu. Sarı lacivertliler, konuk olduğu Gaziantep FK'ya 3-1 mağlup oldu ve ligde üst üste ikinci maçında da sahadan puansız ayrıldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen sarı lacivertliler, rakibine yenildi.

Gaziantep'e galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Amedej Vetrih, 40. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 90+5. dakikada Kenan Özer kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 24. dakikada Yunan futbolcusu Pelkas'tan geldi.

Ligde üst üste ikinci yenilgisini alan sarı lacivertliler, 23 puanda kaldı. Kırmızı siyahlılar ise puanını 21'e yükseltti. Fenerbahçe gelecek sezon Başakşehir ile evinde karşılaşırken Gaziantep, Kasımpaşa deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Zorlu mücadele hakem Cüneyt Çakır'ın çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Gaziantep FK, Amedej Vetrih'in attığı golle 1-0 öne geçti. Sağ çaprazdan Güray'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye yönelen top üst direkten döndü. Kale ağzında Gustavo'dan seken topu Vetrih tamamladı.

Dakika 23: Fenerbahçe, Pelkas'ın attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Serdar'ın uzun pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Nazım'ın ortasına kale ağzında Pelkas dokundu.

Dakika 26: Gaziantep atağında Güray ceza sahası dışından vurdu, savunma arkasında Dicko'ya çarpıp yükselen topu Mirallas kale önüne çevirdi, Muhammet golü attı ancak ofsayt bayrağı havadaydı. Gol bir süre VAR tarafından incelendi ve ofsayt kararı doğrulandı.

Dakika 35: Fenerbahçe'de Dimitrios Pelkas çok uzaklardan müthiş bir şut çıkardı, köşeye doğru giden topu Günay son anda kornere çeldi.

Dakika 40: Gaziantep FK, Alexandru Maxim'in penaltı golüyle 2-1 öne geçti.

Dakika 45: Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 46: Mücadelenin ikinci yarısı başladı.

Dakika 47: Cisse'nin göğsüyle indirdiği topla sol kanattan içeri sokulan Mame Thiam pasını çıkardı, kale alanının önündeki Pelkas istediği vuruşu yapamayınca top yandan auta çıktı.

Dakika 52: Pelkas serbest vuruşta doğrudan kaleyi denedi, top direğin hemen üzerinden auta çıktı.

Dakika 60: Fenerbahçe gole çok yaklaştı. Cisse'nin kafa vuruşunda top direkten döndü.

Dakika 63: Fenerbahçe etkili geldi. Sağ kanattan gelen ortada Ozan'ın kafayla indirdiği topu Mert Hakan bıraktı, kale alanının hemen önünde Pelkas ağlara yolladı ancak Yunan oyuncu için bayrak havadaydı.

Dakika 78: Fenerbahçe'nin kullandığı serbest vuruşun ardından topu kapan Gaziantep hızlı atağa çıktı. Sağ kanattan ortaya çevrilen topu son anda Fenerbahçe savunması kornere yolladı.

Dakika 90+5: Gaziantep, Kenan Özer'in serbest vuruştan attığı golle skoru 3-1'e getirdi.

Dakika 90+7: Karşılaşma Gaziantep FK'nın 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.