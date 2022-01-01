Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2) - Haberler
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Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)
Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre 6 KİŞİLİK AİLE TOPRAGA VERİLDİAksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

AKSARAY (DHA) - 6 KİŞİLİK AİLE TOPRAGA VERİLDİ

Aksaray'da, iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada ölen İbrahim Ergün, eşi Semiha, kızları Rumeysa, Sümeyra Ergün, Ceyda Uğurlu ve torunları Asel Uğurlu Yeşitepe beldesinde kılınan cenaze namazının ardından Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu da katıldı.Gurbetçi Nuri Bal'ın cenazesini ise yurt dışından gelecek yakınlarının teslim alacağı öğrenildi.


Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Son dakika: Feci kazada aileden geriye bir arada çekilen fotoğraflar kaldı (2)

Demirören Haber Ajansı / Erkan Altuntaş - Son Dakika Haberleri

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