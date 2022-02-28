Son Dakika: Bu illerde yaşıyorsanız dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz - Haberler

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Son Dakika: Bu illerde yaşıyorsanız dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

Haberler.com, Gözde Nur Bayar - Güncel
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında vaka yoğunluğu en çok artan 10 ili açıkladı. Bu iller; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Şubat tarihleri arasında illere göre haftalık vaka sayılarını açıkladı. Buna göre 100 bin kişide vaka sayısı İstanbul'da 617,50, Ankara'da 1216,83, İzmir'de 776,25 oldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşıyorsanız dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

EN ÇOK ARTIŞIN GÖRÜLDÜĞÜ 10 İLİMİZ

Koca bir sonraki paylaşımında ise 12-18 Şubat arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimizi açıkladı. Bu illerimiz; Amasya, Kırşehir, Aksaray, Denizli, Yozgat, Çorum, Samsun, Tunceli, Eskişehir ve Artvin oldu.

Son Dakika: Bu illerde yaşıyorsanız dikkat! İşte vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimiz

KORONAVİRÜSTE SON DURUM

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları ise önceki güne göre düştü. 27 Şubat'ta kaydedilen 24 saatlik verilere göre 49 bin 792 vaka tespit edildi. Vefat sayısı 206 oldu. Öte yandan iyileşen hasta sayısı 69 bin 845 olurken toplam 394 bin 263 PCR testi yapıldı.

Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Korona, Güncel, Haberler

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