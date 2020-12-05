Evlerinde çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğu yan yana defnedildi

Ağrı'da 2 katlı bir evde elektrik sobasından kaynaklı çıkan yangında hayatını kaybeden baba ve 2 çocuğunun cenazesi yan yana toprağa verildi.

Ağrı'da evlerinde çıkan yangında hayatlarını kaybeden Özgür Murat ile çocukları Esmanur ve Berat'ın Erzurum Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri akşam saatlerinde tamamlandı. Baba ve 2 çocuğunun cenazesi karayoluyla Ağrı'nın Baloluk köyüne getirildi. Köy camiinde kılınan cenaze namazı sonrası baba ve çocukları köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.

2 ÇOCUĞUNU KURTARAN BABA DİĞER 2 ÇOCUĞUYLA CAN VERMİŞTİ

Gece saatlerinde Abide Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin ikinci katında çıkan yangında 2 çocuğu ve eşini kurtaran baba Özgür Murat, kızı Esmanur Murat ve oğlu Berat Murat'ı kurtarmak isterken onlarla birlikte hayatını kaybetmişti. Yangında ağır yaralanan anne ve iki çocuğu Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SERKAN AKGÜN