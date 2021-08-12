Son dakika: ETSO yönetiminden, Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: ETSO yönetiminden, Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret

Son dakika: ETSO yönetiminden, Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberlerine göre Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetimi, son Emniyet Müdürleri Kararnamesiyle Erzurum Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Levent Tuncer'e tebrik ziyaretinde bulundu.

Ziyarete, ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik'in yanı sıra Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları; Muharrem Özdemir ve Hüseyin Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri; Ömer Faruk Özkaya ve Sinan Dağoğlu katıldı. Ziyarette, Emniyet Müdürü Tuncer'e Oda Yönetimi adına yeni görevinde başarı dileyen Başkan Yücelik, Erzurum halkının her zaman kendilerine destek vermeyi sürdüreceğini belirterek, şehrin güven ve huzuru için mesai gözetmeksizin gayret gösteren güvenlik güçlerinin bu özverili çabalarının her türlü takdirin üzerinde olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Erzurum Emniyet Müdürü Levent Tuncer de, Erzurum'a hizmet etmekten mutlu olduğunu kaydederek, "Halkımızla el ele verip birlik ve beraberlik içinde şehrimize hizmete devam edeceğiz" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mahmut Özer Tanju Özcan İlham Aliyev Mehmet Şimşek
Magazin Ece Üner Şahan Gökbakar Mustafa Sandal Mohammed Al Saloussi
Spor Caner Erkin Burak Yılmaz Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: ETSO yönetiminden, Emniyet Müdürü Tuncer'e ziyaret - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:07:44. #1.15#

title