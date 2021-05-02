Son dakika... Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
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Son dakika... Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Son dakika... Esra öğretmen öğrencilerinin gözü önünde beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Bodrum'da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti.

Bodrum'da internet üzerinden öğrencilerine ders anlattığı esnada beyin kanaması geçiren genç öğretmen Esra Karaman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşama veda etti. Karaman'ın ani vefatı ilçede üzüntüye neden oldu.

Bodrum'da özel bir Koleji'nde sınıf öğretmenliği yapan 29 yaşındaki Karaman, 2 gün önce uzaktan eğitim sistemi ile sabah ilk derste öğrencileri ile buluştu. İkinci derste kendisini iyi hissetmeyen Karaman, hastaneye kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi alınan Esra öğretmen, durumunun daha da ciddileşmesi üzerine Denizli'ye Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesine sevk edildi. İki günden bu yana yoğun bakımda tedavi gören Esra öğretmen, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamayarak yaşama veda etti. Esra Kahraman'ın ani vefatı büyük üzüntüye neden oldu. Mert Karaman ile evli olan 1992 doğumlu Esra Karaman, Çine'de toprağa verileceği öğrenildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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