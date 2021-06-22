Son dakika: Eskişehirli kadın girişimcinin mutfağında börek yerine "kişiye özel porselen bardak" pişiyor

Son dakika haberi: Eskişehirli 32 yaşındaki girişimci Günnur Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde atölyeye çevirdiği evinde kişiye özel kupa bardaklar tasarlayıp üretiyor.

Eskişehirli 32 yaşındaki girişimci Günnur Ceylan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde atölyeye çevirdiği evinde kişiye özel kupa bardaklar tasarlayıp üretiyor.

Lisede el sanatları bölümünü okuyan ve Uşak Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan Ceylan, polimer kil kullanarak kupa bardakların üzerine müşterilerinin boydan, 3 boyutlu görsellerini yapıyor.

Ürünü mutfağındaki fırında pişirerek hazır hale getiren kadın girişimcinin sosyal medyada açtığı "Bir Bardak Hikaye" isimli platform avukat, polis, asker, öğretmen, sanatçı gibi birçok meslek grubundan ilgi görüyor.

Günnur Ceylan, AA muhabirine, bir yılda yaklaşık 500 kişiye kupa bardak tasarladığını anlattı.

Kovid-19 sürecini psikolojik olarak daha sağlıklı geçirmek için hobi amaçlı evine atölye kurduğunu belirten Ceylan, "Etrafımdan insanlar çalışmalarımı görmeye başladı ve herkes kendisi için de bir bardak tasarlamamı istedi. Gün geçtikçe siparişler arttı. Onlarca insanın hayatına dokunma fırsatım oldu." dedi.

Ceylan, mutfağının çoğu zaman hamur işi yerine polimer kil koktuğunu dile getirdi.

Bir insanın hayatını, ona ait bir görseli tamamen el işçiliğiyle kupa bardak üzerine işlediğini aktaran Ceylan, şunları söyledi:

"Polimer kil tıpkı bir hamur gibi. Genellikle diş hekimlerinin kullandığı aletlerle şekiller veriyorum. Daha sonra fırınımda kilin taşlaşması için 120 derece ateşte bardağı pişiriyorum. Hiç tanımadığım birinin yüzünü ya da yaşam biçimini bir bardağın üzerine işlemiş oluyorum. Biten bardağı gördüklerindeki mutluluk benim için çok değerli."

Ağustos sonuna kadar siparişler dolu

Beklemediği bir ilgiyle karşılaştığını vurgulayan Ceylan, salgın döneminde evde sıkılmamak için başladığı yolculukta bugün siparişlere yetişemediğini, ağustos ayı sonuna kadar dolu olduğunu bildirdi.

Kadınların hayatın her alanında üretim yapması gerektiğini vurgulayan Ceylan, "Evlendim, çocuğum oldu. 32 yaşındayım ama bir şeyler üretmek istedim. Sağ olsun, eşim de çok destek verdi. Kızımın yaşının küçük olması beni evde çalışmaya yönlendirdi. Şimdi dışarıda çalışanlardan daha yoğun hale geldim." ifadelerini kullandı.

Günnur Ceylan'ın eşi makine mühendisi Engin Ceylan da evdeki yoğun üretim mesaisine ara sıra destek verdiğini belirtti.

Eşinin kendisi için tasarladığı kalp figürlü bardağı ofisindeki çalışma masasında kullandığını anlatan Ceylan, "Eşimin mesleğiyle ilgili hayatımızın içinde bir renk olacağını zaten bekliyordum. Ara ara taleplerim oluyor. Sağ olsun o da müşterilerinden zaman bulursa ailemize de bardak tasarlıyor." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ