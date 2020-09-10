Son Dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç ve eşi koronavirüse yakalandı Son dakika: Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, kendisinin ve eşinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, sosyal medya hesabından kendisinin ve eşinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını ve durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

"TEDAVİMİZ EVDE DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamayı Twitter hesabından yapan Arınç, şunları yazdı "Bugün eşim ve benim koronavirüs şüphesiyle hastane ortamında yapılan tetkiklerimiz neticesinde test sonuçlarımızın pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumumuz şu an hamdolsun iyidir. Tedavimiz bu aşamada doktor gözetiminde evde devam edecektir.

"HASTALIĞA YAKALANAN HERKESE ACİL ŞİFALAR DİLERİZ"

Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var. Bizler de bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dileriz."