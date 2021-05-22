Eski Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

Eski Anavatan Partisi (ANAP) Kırşehir Milletvekili Şevki Göğüsger için Meclis'te cenaze töreni gerçekleştirildi.

TBMM Şeref Kapısı önündeki törene, Göğüsger'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM İdare Amiri ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, milletvekilleri, TBMM bürokratları ve personeli katıldı.

Göğüsger'in naaşı, Ankara Ahmet Efendi Camisi'nde, öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecek.

1940'ta Kırşehir'de doğan Göğüsger, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İdare ve Personel Hukuku, İdari Teşkilatlanma alanında çalışan Göğüsger, Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü memuru, Başbakanlık Devlet Personel Dairesi memuru, raportörü ve uzman Yardımcısı, Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanı, Mülhak Vakıflar Dairesi Başkanı, Bakanlıklararası Azınlıklar Tali Komisyonu ve Milli Güvenlik Konseyi İhtisas Komisyonu Üyesi, Başbakanlık Devlet Personel Başkanı olarak görev yaptı.

1987 genel seçimlerinde ANAP'tan 18. Dönem Kırşehir Milletvekili seçilerek TBMM'de yasama çalışmalarına katılan Şevki Göğüsger, 1997-2000 tarihlerinde RTÜK Başkan Yardımcılığı görevinde de bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seval Ocak Adıyaman