ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
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ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde İbrahim Gül, yakınlarıyla birlikte çocuğunu almak için gittiği evde eski kayınpederi Süleyman Olgun'u (51) bıçaklayarak öldürdü, 4 yakınını da yaralandı.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde İbrahim Gül, yakınlarıyla birlikte çocuğunu almak için gittiği evde eski kayınpederi Süleyman Olgun'u (51) bıçaklayarak öldürdü, 4 yakınını da yaralandı.

Olay, Gebze ilçesi Barış Mahallesi 1818 Sokak'ta meydana geldi. Eşiyle yaklaşık 2 ay önce boşanan İbrahim Gül, velayeti annesinde olan çocuğunu mahkeme kararına göre birkaç günlüğüne almak için saat 08.00 sıralarında yakınlarıyla birlikte eski kayınpederi Süleyman Olgun'un evinin önüne geldi. Çocuğu aldığı sarada İbrahim Gül ile Süleyman Olgun arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanındaki bıçağı çıkaran İbrahim Gül, Süleyman Olgun'u bıçakladı. Bayramlaşmak için Süleyman Olgun'un evinde bulunan akrabaları sesleri duyup dışarı çıktı. Olgun'un yakınları ile İbrahim Gül ve yanındakiler arasında taşlı, sopalı kavga çıktı. Olayda Süleyman Olgun ile akrabaları İlhan Ç., Efendi G, Nail O. ve Cihan G. yaralandı. İbrahim Gül ve yakınları ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Süleyman Olgun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, İbrahim Gül ve yanındakileri yakalayarak gözaltına alındı.

Bu arada, olayda hayatını kaybeden Süleyman Olgun'un kızı Zeynep Olgun'un şiddetli geçimsizlik nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce İbrahim Gül'den ayrılarak babasının evine taşındığı, boşanma davasının ise 2 ay önce sona erdiği bildirildi. Aynı zamanda Kocaeli Gümüşhaneliler Dernekleri Federasyonu Başkanı olan Süleyman Olgun'un cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI
ESKİ KAYINPEDERİNİ ÖLDÜRÜP 4 YAKININI YARALADI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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